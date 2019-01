Nesta quinta-feira, 10, foi realizada uma reunião no auditório do Centro Estadual de Educação Permanente-CEDUP, com a presença do Deputado Federal Alan Rick que esteve no município para prestar contas de seu mandato. Participaram da reunião a Prefeita Fernanda Hassem, o Senador Sergio Petecão, vereadores, secretários e equipe municipal.

O Senador Sérgio Petecão esteve presente na reunião e reforçou o compromisso com município. “Estou fazendo uma visita de cortesia a nossa prefeita Fernanda Hassem, tenho procurado pautar o meu mandado numa parceria com as prefeituras independente de partido ou ideologia política, até porque as pessoas moram nos municípios. Sempre tivemos uma boa parceria, e espero continuar ajudando”, Disse o Senador.

O Deputado Alan Rick, destinou várias emendas para o município, entre elas, 300 mil para a pavimentação em vias urbanas, com drenagens, meio fio e sarjeta. Na Saúde, 200 mil, para atenção básica. Garantiu empenho para a aquisição de máquinas no valor de 300 mil e auxiliou na aprovação do termo de compromisso de recurso para construção da Escola Socorro Frota, são mais de 4 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE.

“ É uma alegria podermos apresentar ao povo de Brasiléia um pouco do nosso trabalho. Esses investimentos são um grande presente ao povo de Brasiléia, e além disso, garantimos um ônibus escolar adaptado no valor de 200 mil reais. E nosso trabalho continua para ajudar o município de Brasiléia. Mais uma vez me coloco à disposição da prefeita Fernanda Hassem, e de todos os moradores ”, Frisou o deputado.

A Prefeita Fernanda Hassem aproveitou para agradecer todas as emendas destinadas ao município de Brasiléia, garantindo assim mais investimentos à população. “Esse é o momento de agradecer todo o apoio do Deputado a nossa gestão e principalmente aos moradores de Brasiléia. E por isso convidamos a câmara de vereadores e os servidores municipais, para conhecer as emendas parlamentares alocados para o município de Brasiléia. O desafio é muito grande pra que a gente possa atender as necessidades da população. É preciso reconhecer que todas as vezes que liguei para o deputado Federal Alan Rick, ele sempre atendeu ao telefone, sempre nós retornou e se desdobrou para ajudar com a emendas. Brasiléia agradece o empenho”, Disse.





1 de 10

Comentários