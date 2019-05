A senadora acreana Mailza Gomes (PP), esteve na manhã desta terça-feira, dia 30, cumprindo agenda nos municípios do Alto Acre, acompanhada de seu esposo e assessores, sendo recebida pela prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem em seu gabinete.

Também estiveram presentes, vereadores municipais e secretários, onde puderam conversar e saber da Senadora, de seu compromisso com municípios do Acre, independente de cor partidária. “Nosso compromisso é com o povo do Acre. Estamos aqui para levar essa mensagem e mostrar nosso trabalho em Brasília”, disse Mailza.

Na ocasião, a prefeita Fernanda Hassem aproveitou para entregar o pedido ajuda para melhorias na Avenida Manoel Marinho Montes, onde vem sendo palcos de vários acidentes, além de outros que venha beneficiar o Município como um todo.

Depois do gabinete, a senadora foi conduzida para o auditório do Sedup, onde vários munícipes e após ser apresentada pela Prefeita, pode conhecer um pouco da história da cidade que ainda está se recuperando de duas catástrofes naturais, causadas pelo rio Acre, onde mais uma vez, firmou compromisso em ajudar Brasiléia.

