SECOM – Leila Ferreira

Mês de outubro é mês que os parlamentares da bancada federal do Acre destinar emendas aos seu estado. A exemplo dos demais prefeitos do Acre a Prefeita Fernanda Hassem está em Brasília em busca de Emendas parlamentares para o município de Brasiléia.

A atual gestora de Brasileia, Fernanda Hassem, sempre teve uma boa relação com os Deputados Federais e Senadores do Acre que sempre têm conseguido com que os mesmo destine emendas garantindo melhorias e avanços para a cidade.

Antes de embarcar rumo a Brasília Fernanda Hassem reuniu com sua equipe de secretários, vereadores e representantes da sociedade civil organizada para que pudessem discutir as prioridades para Brasiléia, visando atender as prioridades do município. “Ouvimos a comunidade para poder levar nossa demanda para Brasília desta forma esperamos sensibilizar para investir em nosso município, e agradecemos também à ajuda que estamos tendo de alguns parlamentares que vem ajudando nossa cidade” destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

