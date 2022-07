Prefeita prende policial militar que se passava por médico em hospital

Após vitória contra o Coritiba, técnico do Mengão quer atacante em campo na próxima quarta-feira, diante do Juventude em Brasília

Do Live Futebol BR

Na entrevista coletiva após a vitória do Flamengo por 2 a 0 diante do Coritibana noite deste sábado (16), o técnico Dorival Junior confirmou que pretende promover a estreia do atacante Cebolinha no próximo jogo, que será contra o Juventude, quarta-feira (20), no Mané Garrincha, em Brasília.

Isso só será possível se o jogador for regularizado. A expectativa é que isso aconteça já na segunda-feira (18), quando abre a janela de transferências internacionais.

“Contamos com o Cebolinha já de imediato, ele estará conosco ou atuando ou entrando, de repente. Passa também por um processo de adaptação”, afirmou Dorival.

Com relação ao chileno Arturo Vidal, o treinador rubro-negro pediu um pouco mais de clama ao torcedor.

“Vidal ainda é cedo, muito cedo. Não vamos criar expectativa antecipada, vamos dar tempo para que ele se condicione, conheça todos os processos. Para que ainda assim tenhamos em condições. Precisamos ter calma com ele, acima de tudo respeitarmos tudo aquilo que foi determinado pelo departamento físico e científico do clube”, completou.

Cebolinha e Vidal foram as duas principais contratações do Flamengo para reforçar o grupo nessa janela de transferências internacionais.

O atacante de 26 anos retorna ao Brasil depois de sua passagem pelo Benfica (Portugal), por um valor fixo de 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), com contrato até o fim de 2026.

Já o chileno, anunciado oficialmente após a vitória contra o Atlético-MG e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, chegou após rescindir seu contrato com a Inter de Milão (Itália). Bicampeão da Copa América com a seleção chilena (2015 e 2016), “King Arturo”, como é conhecido, tem 35 anos.

