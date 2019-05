Verônica Rodrigues / SECOM

Nesta sexta-feira, 3, a Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada de vereadores do município e Deputada Maria Antônia, estiveram reunidos com o Diretor-presidente do DERACRE, Ítalo César, apresentando reivindicações da população de Brasiléia.

Dentre as pautas discutidas destacam-se a construção urgente da ponte sobre o Rio Xapuri no Km 59, onde a Prefeitura será parceira na doação de madeira. Iluminação da Ponte Wilson Pinheiro, tapa buracos nos km 13 e Pólo Agroflorestal, que a empresa vencedora da licitação possa dar continuidade aos trabalhos de recuperação dos Ramais da Esperança, Filipinas e Porvir Rubicon, sendo uma necessidade para os moradores dessas comunidades.

Foi solicitado também que o Estado através do DERACRE verifique a possibilidade do efetivo funcionamento da usina de asfalto, localizada em Brasiléia, que certamente será de grande utilidade na pavimentação asfáltica de ruas dos municípios da regional.

Na ocasião, Fernanda Hassem agradeceu ao apoio do Poder Legislativo de Brasiléia e à Deputada Maria Antônia em participar dessa agenda de fundamental importância para o município.

“Sentamos com o Diretor Presidente do DERACRE e apresentamos as pautas do município de Brasiléia. Eu quero agradecer a intermediação da deputada Maria Antônia, que nos ajudou nessa articulação, e do poder legislativo na pessoa do presidente da câmara Rogerio Pontes”, destacou a Prefeita.

Participaram os vereadores: Presidente da Câmara de Vereadores Rogério Pontes (sem partido), Jurandir Queiroz (PROS), Rosildo Rodrigues (PT) Antônio Francisco (PT) Rozevete Honorato (PSB) e Mário Jorge (MDB).

Comentários