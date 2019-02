Prefeita visita comunidade beneficiada com Plano Agrícola Municipal de Brasileia

A Prefeita Fernanda Hassem visitou na manhã de quarta-feira, 20, a comunidade rural do Polo Agro florestal Wilson Pinheiro, localizada no quilometro quatro, conversando com os moradores beneficiados pelo Plano Agrícola Municipal.

Também estiveram presentes os vereadores Rogério Pontes, Edu Queiroz, Rozevete, Mário Jorge, Jurandir e Antônio Francisco, além do Secretário de Agricultura José Gabriele e o Secretário de Planejamento Nevisson Tavares.

Na localidade a gestora junto com os moradores beneficiados pelo programa de açudagem, visitou os tanques, hortaliças e dialogou com os produtores a respeito do trabalho realizado pela Prefeitura de Brasiléia para o fomento da produção de alevinos e peixes.

A ação já beneficiou mais de 36 moradores com a construção e reforma de tanques em apoio à piscicultura apenas no ramal do polo agroflorestal Wilson Pinheiro. O programa irá também beneficiar moradores de outras comunidades nos próximos meses.

O Secretário de Agricultura, José Gabriele, fala a respeito das ações na comunidade.

“A prefeita, Fernanda Hassem, juntamente com a Secretaria de Agricultura, preocupada em fomentar emprego e renda para o produtor, criamos o Plano Agrícola Municipal. E o resultado de tudo, é o produtor contente! Iremos implementar também o Plano Agrícola com a parte técnica para acompanhar melhor criação de peixes”, destacou o Secretário.

O morador Antônio Alves falou da importância do beneficiamento do programa de açudagem para a comunidade e em especial para a renda que trará para sua família.

“Encontrei pessoas que até me falaram que isso não iria acontecer, fiz a minha inscrição, eu acreditei no trabalho da prefeita, está ai concluído. Eu agradeço a prefeitura por esse investimento no polo”, disse o morador.

A Prefeita, Fernanda Hassem, destaca importância da visita junto aos vereadores para ver de perto o bom trabalho realizado na comunidade.

“Lançamos o Plano Agrícola Municipal aqui na comunidade do Polo no ano de 2018, terminamos a primeira etapa desse investimento com 36 familiais atendidas, são mais de duzentas pessoas sendo beneficiadas. Um investimento que ultrapassa 200 mil reais, são recursos da prefeitura com a contra partida do produtor”, finalizou a Prefeita.

O Plano Agrícola foi lançado em 2018 pela Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Agricultura, e tem como objetivo planejar, coordenar e promover o desenvolvimento sustentável do município, atuando na produção e proteção dos recursos naturais, por meio das atividades de educação sanitária, ambiental e produção agrícola.

