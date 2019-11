Prefeito André Maia garante volta dos atendimentos Itinerantes na zona rural de Senador Guiomard com mais de mil atendimentos.

A Prefeitura de Senador Guiomard voltou a realizar os atendimentos Itinerantes da saúde, uma prioridade do prefeito André Maia (PSD) prometida ainda em sua campanha em 2016. Com a volta dos atendimentos de saúde e assistência social na zona rural nessa sexta-feira,15, a primeira comunidade contemplada foi do ramal Progresso no km 75 da BR 317 que teve mais de mil atendimentos.

Toda a equipe da prefeitura estava acionada para garantir a realização do evento coordenado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. “O programa lançado no início da nossa gestão ficou parado por vários meses esse ano por conta do nosso afastamento, mas voltamos com ainda mais dedicação. Garantindo dessa forma os atendimentos essências a nossa população, principalmente as da zona rural, que mais precisam desse olhar especial, destacou o prefeito.

Os serviços realizados foram entre consultas médicas, vacinação, doses de vacina antirrabica, testes de glicemia e malária, aferição de pressão arterial, além de atendimentos odontológico entre outros.



Comentários