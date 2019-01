O prefeito convidou o vereador para uma reunião em seu gabinete e as câmeras de monitoramento da prefeitura registraram os detalhes da conversa

Mazinho Rogério

A denúncia contra o vereador Ronaldo Onofre, preso em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, partiu do prefeito Ilderlei Cordeiro que teria recebido a proposta do parlamentar pela manhã e à tarde gravou a reunião com o vereador, que cobrava R$ 200 mil para deixar de criticar e passar a apoiar as ações da prefeitura.

De acordo com o delegado Alexnaldo Batista, o prefeito teria sido procurado pela manhã quando participava da solenidade de posse dos novos diretores das escolas municipais. Logo que saiu do ato, o vereador teria chegado para o prefeito e feito a proposta.

Segundo o controlador do município, Tácito Batista, Cordeiro procurou a polícia, logo que foi abordado pelo parlamentar. À tarde, o prefeito convidou o vereador para uma reunião em seu gabinete e as câmeras de monitoramento da prefeitura registraram os detalhes da conversa que foi testemunhada pelo controlador municipal e pela chefe de gabinete do prefeito.

“Nesse encontro ele deixou bem claro o que queria para os interesses dele, mas em momento nenhum nós estávamos em posse de dinheiro. Nós só aceitamos conversar para termos uma prova real do que estava acontecendo. Quando ele foi, já ia imaginando que receberia naquele momento R$ 50 mil. Eu disse para ele que era impossível, ganhando tempo para ele poder falar”, disse Batista.

Depois que a reunião se encerrou, o prefeito apresentou as gravações à polícia que efetuou a prisão do vereador poucos momentos após a conversa no gabinete. De acordo com o delegado, Onofre foi indiciado por corrupção passiva.

“As investigações estão concluídas e o vereador foi preso em flagrante por corrupção passiva. O valor total desse montante que ele cobrava era de R$ 200 mil em troca de apoio político. Foi muito citada a palavra bater. As vítimas alegam que o vereador e pararia de bater na prefeitura, parar de fazer denúncias e toda essa conversa entre esses envolvidos foi avaliada e no vídeo, infelizmente, não resta dúvida de todo ocorrido”, afirma o delegado.

Ainda segundo o delegado, o parlamentar teria alegado que tentaria fazer com que o prefeito cometesse um crime.

“Ele nega. Ele faz uma oposição ferrenha ao prefeito e disse que, na verdade, era uma tentativa de tentar fazer com que o prefeito cometesse um crime, tentou montar uma armação para o prefeito e, infelizmente, acabou sendo conduzido para a delegacia porque ficou constatado que não foi bem assim”, disse o delegado.

Onofre foi conduzido ao presídio de Cruzeiro do Sul. Procurados pela reportagem, os advogados do parlamentar informaram que só vão se pronunciar depois da audiência de custódia.

Comentários