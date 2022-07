Prefeito de Assis Brasil recebe notícia com alívio sobre resultado negativo de sarampo

O atual prefeito do pequeno município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira do Acre e distante cerca de 330km da capital do Acre, recebeu com alegria a notícia sobre o resultado do suposto caso de sarampo em uma criança no mês de maio passado.

Tal fato assustou o gestor e os moradores do Município. O Sarampo praticamente foi erradicado no Acre desde a década de 2000. O primeiro resultado já havia dado negativo, mas houve contraprova em junho e o resultado foi divulgado nesta terça-feira, dia 12.

Jerry Correia se encontra na Capital do Acre, Rio Branco, onde cumpre agenda oficial. Praticamente ficou sabendo da notícia após contato com através da redação do jornal oaltoacre. Mesmo após o suposto caso no Município através de uma criança de 4 anos, o gestor manteve o cronograma e vacinas com o apoio do Estado do Acre através da Secretaria de Saúde.

A contraprova do exame foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que confirmou que a menina não tem a doença. A Secretaria de Saúde do Acre divulgou uma nota afirmando do resultado negativo. Veja abaixo.

Nota Pública sobre caso suspeito de sarampo em Assis Brasil

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que a Vigilância Epidemiológica descartou a hipótese de sarampo no caso de uma criança de 4 anos que reside em Assis Brasil.

Com esquema vacinal completo, a paciente foi notificada na unidade mista do município no dia 3 de maio, internada no Hospital Geral de Brasileia e depois no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), para que fossem realizados os primeiros exames e o acompanhamento necessário.

A contraprova do exame foi realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O exame de RT-PCR, de secreção orofaringe e nasofaringe, e também o de urina resultaram não reagentes.

O Acre não apresenta circulação endêmica do vírus do sarampo desde o ano 2000.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre

