Prefeito de Assis Brasil recebe Secretário de Estado que garante 3 milhões em obras

O Secretário de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento, Cirleudo Alencar, foi recebido em Assis Brasil na manhã desta quinta-feira, 02, pelo prefeito Jerry Correia que estava acompanhado pelo vice-prefeito, Reginaldo Martins, pelo presidente da Câmara de Vereadores, Wendell Marques e pelo vereador Juraci Pacheco. Acompanhavam o secretário uma grande comitiva, formada por engenheiros, arquitetos, técnicos e assessores.

Durante o encontro, Cirleudo Alencar anunciou um pacote de obras para o município de Assis Brasil. “Estou aqui por ordem do governador Gladson Cameli para anunciar novos investimentos para Assis Brasil. É a resposta pelas várias vezes que o prefeito Jerry nos procurou pedindo parcerias para melhorar a vida dos moradores dessa cidade”, disse.

Após o encontro no gabinete do prefeito, a comitiva seguiu para as visitas in loco, começando pelo Quartel da Polícia Militar, onde o comandante da corporação, Tenente Daniel pode falar das principais necessidades estruturais. No local, Cirleudo garantiu a imediata reforma completa do prédio, além da construção de um muro e garagem.

Cirleudo também anunciou a construção de cisternas em todas as escolas rurais e indígenas de Assis Brasil. Um investimento que vai garantir água permanente nas unidades educativas dos quatro cantos do município.

Outro prédio público contemplado dentro do pacote de obras foi a delegacia geral da Polícia Civil. O delegado titular, Dr Erick, ficou muito satisfeito em saber que já nas próximas semanas a obra de reforma e adequações já inicia. O mesmo acontecerá com um prédio cedido pela prefeitura para funcionar como sede do DETRAN/AC. O local será totalmente recuperado para acomodar com mais dignidade os servidores e oferecer mais comodidade aos cidadãos.

No bairro Bela Vista o prefeito Jerry mostrou a situação das principais ruas. Sensibilizado, o secretário anunciou a pavimentação asfáltica da rua Juvenal Duarte e a recuperação dos piores trechos da rua João José do Bonfim, além da conclusão do asfaltamento da rua Francisco das Chagas.

A comitiva visitou ainda a Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil. O local será reformado e ampliado com recursos do governo e de uma emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick. A obra custará mais de 1 milhão de reais e trará grandes mudanças na saúde pública do município.

Na escola Edilsa Maria Batista o secretário Cirleudo pode vistoria a obra de reforma que a SEINFRA executou sob determinação do governador Gladson. O local serviu de abrigo para os migrantes e ficou bem deteriorado, levando o prefeito Jerry, assim que assumiu o mandato, procurar o governador e pedir ajuda para reabrir a escola. O pedido foi prontamente atendido e as aulas presenciais já estão acontecendo.

“O Governador Gladson nos presenteou nesse final de ano com essas importantes obras. Valeu muito nossas idas e inúmeras conversas em Rio Branco, junto às secretarias de estado e muitas vezes com o próprio governador. O secretário Cirleudo é um cumpridor de palavra e já garantiu a concretização de tudo que foi anunciado nessa manhã abençoada”, comemorou o prefeito.

“O Jerry é um amigo e um prefeito muito esforçado. Ganhou a simpatia e a confiança do governador Gladson que determinou todos esses e muitos outros investimentos que virão no próximo ano”, revelou Cirleudo.

Comentários