Prefeito de Assis Brasil reclama da falta de serviços e segurança do governo

O prefeito do município de Assis Brasil, localizado no extremo Norte do estado do Acre, na tríplice fronteira e distante 330km da capital, esteve participando de um encontro direcionado à imigração, onde reclamou da falta de apoio dos governos para esse problema que vem enfrentando com demais municípios que fazem divisa com a Bolívia e Peru.

Além dos problemas da imigração, a muito tempo, essas cidades vêm sofrendo com a falta de apoio do governo do Acre, relacionado à vários setores da segurança pública. Antonio Barbosa, conhecido como ‘Zum’, denunciou que vem bancando a despesa para ter agentes da Polícia Civil na cidade.

Assis Brasil é uma cidade com cerca de sete mil habitantes apenas, e vem sofrendo com o tráfico, facções, prostituição, entre outros problemas. Zum denuncia que teve de colocar grades com dinheiro do Município para que a delegacia não fosse invadida e depredada, pela falta de agentes.

Atualmente, apenas um delegado lotado em Epitaciolândia, distante 110km, conta com apoio de um pequeno contingente de policiais militares que realizam a segurança. O prefeito denuncia que os moradores têm que se deslocarem até a Capital para poder ter sua carteira de identidade (RG) ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

“Estou disposto junto com o Estado numa parceria, ajudar porquê sou parte disso e não quero tudo de forma gratuita. Quero estar junto e não posso assumir essa carga sozinho e isso é política pública e precisa ser resolvido, já passou o tempo já”, desabafou o gestor.

