Prefeito de Mancio Lima declara apoio à reeleição de Nicolau Júnior

Um dos prefeitos mais bem avaliados na atualidade, o prefeito de Mancio Lima, Isaac Lima, do Partido dos Trabalhadores, declarou neste domingo apoio à reeleição do presidente da ALEAC, Nicolau Júnior.

O gestor recebeu Nicolau Júnior em sua residência, onde reuniu um grupo de apoiadores a quem pediu empenho em torno do nome de Nicolau Júnior.

“Se tem uma coisa que sei fazer é agradecer as pessoas que ajudaram minha gestão. Então venho aqui declarar meu apoio ao Nicolau, porque foi o deputado que mais ajudou Mancio Lima. Conte comigo e com minha equipe me amigo”, disse o prefeito.

Acompanhado pelo candidato ao senado Ney Amorim, Nicolau Júnior agradeceu o apoio.

“Contar com o empenho do prefeito Isaac na nossa campanha é uma honra pra mim. Nosso mandato nunca olhou para cor partidária e hoje está recebendo aqui essa manifestação muito me orgulha”, disse Nicolau.

