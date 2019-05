Realmente o prefeito estava desorientado, sob efeito de remédios

Um prefeito de Rondônia, cuja identidade não foi revelada, foi flagrado andando nu nos corredores de um hotel em Brasília. Além dele, o prefeito de Tibagi (PR), foi flagrado com uma prostituta durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília, um prefeito de Rondônia protagonizou cenas que deixaram os hóspedes do mesmo hotel, no Setor Hoteleiro Sul, estarrecidos. O chefe do Executivo de um município de Rondônia foi flagrado pelas câmeras circulando completamente nu pelo corredores do hotel.

Na ocasião, o político de Rondônia deixou a suíte por volta das 4h e percorreu toda a extensão do corredor caminhando tranquilamente. Desorientado, ele entra no elevador social e aperta o andar térreo.

Bocejando, o prefeito olhou para as câmeras e desceu até o saguão. Ele acabou contido pelos funcionários do hotel e retornou ao elevador. O político, então, seguiu até o andar onde estava hospedado e voltou para o quarto.

No dia seguinte, ele “foi convidado” a se retirar do hotel pela administração-geral. Argumentou, aos gerentes, que havia cometido o erro de ingerir bebida alcoólica após tomar remédios para dormir. Em sua versão, relatada ao Metrópoles e confirmada por responsáveis pelo hotel, o prefeito mostrou os medicamentos. Assim, foi permitido que ficasse mais duas noites em suas acomodações.

Quem é o prefeito?

O Mais RO em Brasília conversou com o repórter do Metrópoles, Carlos Carone, que checou a história e por isso poupou de publicar o nome do prefeito. Realmente o prefeito estava desorientado, sob efeito de remédios.

Fonte: TRIBUNA TOP