As imagens do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), desacatando uma guarnição da Polícia Militar na madrugada de sábado (28) para domingo (29), durante a Exposena, um evento promovido pela Prefeitura Municipal – um fato de grande repercussão nas redes sociais, podem render ação penal contra o chefe do executivo do município. O secretário de Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Santos, determinou que o comando da Polícia Militar instaure sindicância para apurar uma possível prevaricação dos policiais militares que estavam na ocorrência e deixaram de prender o prefeito por desacato e obstrução ao trabalho policial. O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), através da promotoria de Justiça em Sena Madureira, também vai agir de modo a esclarecer o comportamento do prefeito na ocorrência.

No vídeo, feito por uma pessoa anônima, o prefeito aparece discutindo com os policiais militares que faziam blitz no local como parte da Operação Álcool Zero e teriam apreendido um veiculo de uma pessoa ligada ao prefeito. Mazinho Serafim, ao saber da ocorrência, vai ao encontro dos policiais e, aos gritos, diz que os militares não iriam prender ninguém ali e diz que quem manda na cidade é ele, o prefeito. “Não vai prender ninguém!”, disse o prefeito, que pergunta ao oficial que comanda a blitz: “Quem chamou você aqui, hem rapaz?!”. O tenente se mantém calmo, tentando explicar o motivo da apreensão do veículo. Outra vez o prefeito olha para um dos policiais e diz: “Vocês só aparecem aqui em época de festividades”.

ENTENDA O CASO: Prefeito de Sena humilha policiais e impede apreensão de veículo: “Não vai prender ninguem!”

Em seguida, toma a chave da mão do provável dono do veículo e olhando para o policial determina: “Não vai prender ninguém, não. Não guincha, meu irmão!”. O policial tenta conter o prefeito, e ele faz mais uma investida: Não vai pender, rapaz! Eu vou dirigir”, e caminha em direção a um carro estacionado em uma rua próximo o local onde acontecia a ExpoSena.

O comandante da operação e que aceitou calado as humilhações do prefeito foi identificado como sendo o major M. Jorge. De acordo com o coronel Paulo Cézar Santos, o oficial PM deixou de prender o prefeito em flagrante e conduzi-lo à Delegacia de Polícia Civil para ser autuado por desacato e obstrução ao trabalho da polícia. “Ninguém está acima da lei”, disse Paulo Cézar.

Já o promotor de Justiça substituto em Sena Madureira Daisson Gomes Teles disse que o caso precisa ser apurado e que o órgão ministerial não admite que o trabalho das forças de segurança, agindo dentro da lei, deixe de ser realizado por decisão do prefeito da cidade. “Isso precisa ser investigado”, disse.

VEJA O VÍDEO:

Comentários