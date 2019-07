A frente de importante investimentos na área de infraestrutura, o prefeito Ilderlei Cordeiro reuniu-se na última segunda-feira, 22, com os empresários de Cruzeiro do Sul para traçar as ações, tendo como a valorização da mão de obra de local.

O encontro, promovido no gabinete do prefeito, contou com a presença de oito vereadores, entre eles o presidente da Câmara, Clodoaldo Rodrigues. “Essa é uma atitude louvável por parte do Iderlei, que compreende a importância de o Legislativo participar dessas discussões de manter a transparência das contas públicas”, destacou o presidente.

Segundo o empresário Raimundo Rodrigues, mais conhecido como Edinho, a Prefeitura está de parabéns. “Quero parabenizar o Ilderlei por utilizar a mão de obra local, gerando emprego e renda na nossa região. Os empresários com maquinário serão inseridos nos trabalhos de pavimentação da nossa cidade”, frisou.

“Temos agido com seriedade e transparência, a fim de obter bons resultados. Hoje recebi a boa notícia de que ainda esta semana teremos a liberação da primeira parcela do financiamento de R$15,5 milhões para investimentos em infraestrutura no município”, observou Ilderlei Cordeiro.

A expectativa da gestão é que até o próximo sábado, 27, todos os equipamentos necessários para a grande intervenção públicas nas ruas de Cruzeiro do Sul sejam reunidos, para que na segunda-feira, 29, se iniciem as frentes de serviços em vários bairros ao mesmo tempo.

