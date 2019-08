A falta de água tratada não será mais uma realidade da Praia Grande. Na manhã desta sexta-feira, 23, o prefeito Ilderlei Cordeiro assinou a ordem de serviço para a construção da Rede de Abastecimento de Água na comunidade.

A importante obra se dá por meio de uma emenda do senador Marcio Bittar, de R$ 1,5 milhão. Na Praia Grande, mais de 70 famílias serão beneficiadas com a distribuição de água potável e a construção de poços artesianos. A solenidade contou com a presença dos vereadores de Cruzeiro do Sul.

“Água é vida. E, hoje, estamos aqui atendendo uma reivindicação antiga dos moradores. Agradeço a paciência desse povo, que tantas vezes nos procurou e por muitas gestões esperaram por isso. Agradeço também ao senador Márcio Bittar que, com essa mesma emenda, nos ajuda a contemplar as famílias das comunidades de Assis Brasil e Mangueira”, destacou o prefeito.

O pontapé inicial da construção da Rede de Abastecimento de Água foi celebrado pelos moradores. “Faz muitos anos que a gente espera por esse momento, a grande maioria das casas aqui não tem banheiro, devido à falta de água. Para buscarmos água, temos que nos deslocar 40 minutos. Estamos muito felizes com essa conquista”, afirmou a presidente da Associação de Moradores, Cristina Lima.

“Ter água tratada é um sonho da comunidade, quero parabenizar as nossas lideranças por essa luta e ao prefeito Ilderlei por olhar para nós. Esse investimento se reveste em saúde, pois consumir uma água de qualidade previne a nossa saúde”, frisou o morador Sérgio Rodrigues.

O vice-presidente da Câmara de Vereadores, Ocenir Maciel, destacou a necessidade do investimento. “Essa emenda se arrasta desde 2015, tínhamos pedido até a esperança que ela fosse alocada. Mas, por determinação do prefeito Ilderlei Cordeiro, os secretários conseguiram resgatar e revestir esse investimento de fundamental importância à sociedade”, disse.

“Como representante do povo, agradeço ao prefeito que, incansavelmente, luta para melhorar as condições da população. Não tenho dúvidas de essa obra vai transformar a realidade dos moradores da Praia Grandes”, observou o vereador Chaguinha do Povo.