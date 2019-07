O prefeito Ilderlei Cordeiro reuniu-se na tarde desta segunda-feira, 29, com os camelôs de Cruzeiro do Sul para tratar sobre a construção da Shopping Popular.

O novo empreendimento vai gerar mais dignidade aos ambulantes, a partir de um espaço mais amplo e organizado que vai se tornar referência para a população. A obra do Shopping Popular está prevista para começar em agosto.

“Desde o início do meu mandato, tenho mantido o diálogo aberto com a categoria dos camelôs. Em Cruzeiro, mais de 100 pessoas atuam nessa atividade e a nossa ideia com o Shopping Popular, previsto nosso Plano de Governo, é melhorar as condições de trabalho dos empreendedores”, frisou Ilderlei Cordeiro.

Para a presidente da Associação dos Camelôs, Lucilene Braga, o diálogo é o pilar da democracia. “A reunião foi ótima, o prefeito tirou várias dúvidas e decidimos que faremos uma outra reunião com presença de todos os camelôs, para que eles tenham acesso às etapas da obra e proposta do empreendimento”, frisou.

