A obra de revitalização do Mercado Joãozinho Melo, em Cruzeiro do Sul, foi concluída e está prestes a ser inaugurada. Na última segunda-feira, 29, o prefeito Ilderlei Cordeiro reuniu-se com os empreendedores que vão ocupar os novos boxes do empreendimento.

“Tivemos uma reunião com os donos dos boxes do Mercado Joãozinho Melo, que será inaugurado nos próximos dias. Essa é uma obra muito importante, tendo em vista que esse é o mercado mais antigo da nossa cidade e movimenta a nossa economia”, salientou o prefeito.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul investiu aproximadamente R$ 1 milhão na melhoria e ampliação do espaço. No local foram construídos oito novos boxes comerciais, jardim, canteiros, calçada, piso de alta resistência e a iluminação foi readequada.

A obra é fruto de uma emenda parlamentar da deputada federal Perpétua Almeida e recebe apoio da deputada Jéssica Sales.

Comentários