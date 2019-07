No último fim de semana, a Vila Lagoinha celebrou 61 anos de fundação. Durante a festividade de comemoração, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, foi homenageado pela Escola Estadual Santa Rita e recebeu o carinho dos moradores.

A celebração foi promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Subprefeitura. A noite de comemoração a população apreciou o desfile cívico, a apresentação da fanfarra da Escola Craveiro Costa, show musical, entre outras atividades.

“Este é o segundo ano consecutivo que realizamos a celebração do aniversário da Vila Lagoinha. Agradeço a toda a equipe por esse belíssimo evento, bem como a subprefeita Fabiana que tem cuidado da comunidade. Importante salientar o apoio dos vereadores Clodoaldo e Marizinha. É com muito carinho e alegria que venho todos os anos comemorar os avanços e reafirmar o compromisso pelo desenvolvimento da comunidade e de novos investimentos, como os que faremos na área de infraestrutura”, frisou o prefeito Ilderlei.

Fabiana de Miranda, subprefeita da comunidade, agradeceu a parceria com a gestão. “Nesses últimos dois anos foram feitos muitos investimentos aqui na nossa Vila e não tenho dúvidas de que tantos outros vão chegar, como a pavimentação do acesso ao Croa, iluminação do campo de futebol, entre outras ações. O Prefeito Ilderlei é um gestor que tem olhado para a nossa comunidade”, endossou.

O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, fez questão de participar da programação, bem como a vereadora Mariazinha Açoriano, que é moradora do local. “Que Deus dê muitos anos de vida ao nosso prefeito, que tem feito o melhor pela nossa população”, afirmou a parlamentar.

Segundo morador da Vila Lagoinha há 18 anos, o aposentado Ivo Gomes de Holanda, a fase é desenvolvimento na comunidade. “Eu já vi muitas coisas aqui, boas e ruins. Mas, a melhor época que estamos vivendo é agora. Estamos nos organizando, organizando as cooperativas e contamos com o apoio do prefeito Iderlei Cordeiro, pois temos visto as coisas acontecerem”.

Para realizar o evento, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul contou com o apoio da ONG CBCN, que ficou responsável pela limpeza do local, montagem do palco e grande parte da logística da festividade.