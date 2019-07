Acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Clodoaldo Rodrigues, e do secretário de Obras, Gemil Júnior de Abreu, o prefeito Ilderlei Cordeiro vistoriou nesta quinta-feira, 25, o andamento das obras de infraestrutura dos ramais do Croa, Buritirana e Mariana.

O prefeito aproveitou para dialogar com os moradores da Vila Santa Rosa e Vila São Pedro, onde também avaliou a situação das vias para que futuramente a Prefeitura realize investimentos em pavimentação.

“Estamos acompanhando de perto o andamento das obras para nos certificarmos de que tudo está caminhando bem. Aproveitamos para avaliar a situação das ruas das vilas Santa Rosa e São Pedro, a pedido do vereador Clodoaldo. Iremos incluir no planejamento das ações dos R$ 15,5 milhões, o micro revestimento de asfalto vias dessas duas comunidades”, salientou o Ilderlei Cordeiro.

O presidente da Câmara de Vereadores, Clodoaldo Rodrigues, parabenizou o prefeito pela transparência na gestão. “Quero parabenizar o Ilderlei pela sensibilidade em arcar com esse investimento nas vilas, que sofrem com a situação da Rodovia 407. A gente só tem a agradecer a gestão pela eficiência no trabalho e transparência na gestão”.

Festival da Banana

O prefeito Ilderlei aproveitou a ação para visitar o município vizinho, Rodrigues Alves, onde está sendo promovido o Festival da Banana.

“O prefeito Sebastião está de parabéns pelo evento e pela iniciativa de aplicar o micro revestimento em Rodrigues, a partir dos resultados de Cruzeiro. Esse é o nosso objetivo: dividir tecnologia e melhorar a vida dos juruaenses”, destacou Ilderlei.