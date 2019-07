A frente de uma gestão democrática, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, reuniu sua equipe para dialogar com as lideranças comunitárias e vereadores na tarde desta quinta-feira, 11.

O encontro, promovido no gabinete do prefeito, discutiu as estratégias de atuação dos investimentos em infraestrutura no município. A Prefeitura se prepara para reverter R$ 15,5 milhões em obras, que beneficiam diretamente a população.

“O que o prefeito Ilderlei tem feito vai ficar na história de Cruzeiro do Sul. Juntos tratamos como vai ser realizada as primeiras intervenções: teremos cinco frentes de trabalho atuando ao mesmo tempo, para que ainda este ano façamos pelo menos 50 quilômetros de pavimentação de vias. Bairros que não possuem infraestrutura vão receber uma transformação”, salientou o secretário de Obras e Infraestrutura, Gemil Júnior.

O presidente do bairro João Alves, Roger da Silva Rogério, agradeceu o empenho do prefeito. “Esse investimento vai mudar a nossa vida. Graças a Deus, o prefeito teve a ideia de buscar esse recurso para a melhoria dos nossos bairros”, frisou.

Essa foi a primeira vez que um prefeito, em Cruzeiro do Sul, realizou um planejamento de ações, ouvindo as lideranças comunitárias.

Segundo a presidente do bairro Miritizal, Célia Gomes, as obras de infraestrutura vão transformar a realidade do Município. “O projeto vai chegar aos bairros e, no Miritizal, além de ruas pavimentadas teremos um Centro de Multiuso pela primeira vez. Parabenizo o prefeito Ilderlei por isso”.

Comentários