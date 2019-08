Cruzeiro do Sul deu início a mais uma Expoacre Juruá, que este ano prospecta grandes investimentos. Na noite desta quinta-feira, 29, o prefeito Ilderlei Cordeiro prestigiou a abertura da feira junto ao governador do Estado, Gladson Cameli.

“Quero agradecer o governador por investir numa estrutura como a da exposição deste ano, que já movimenta o comércio, os setores de turismo e hoteleiros. A expectativa para quatros dias de vento são as melhores possíveis”, salientou Ilderlei Cordeiro.

Na ocasião, o governador anunciou mudanças para o próximo ano. “A Expoacre Juruá é um lugar de negócios. Este é o último ano que a realizamos em agosto. No ano que vem faremos próximo ao aniversário de Cruzeiro, setembro. Além disso, vamos revitalizar a Arena do Juruá para receber a exposição e acolher mais pessoas”, destacou.

A Expoacre Juruá se estende até o próximo domingo, 1. As atividades do rodeio se iniciam a partir desta sexta-feira, 20. “Toda a Avenida Mâncio Lima está sendo monitorada, estamos contando com aparato da Segurança Pública para que as pessoas desfrutem do evento pacificamente”, endossou a secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

