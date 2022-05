Prefeito Jerry Correia decreta comenda de honra ao mérito a Gladson pelas ações durante a Pandemia

Por Wanglézio Braga/ Foto/Arquivo

Enquanto o governador Gladson Cameli (PP) é criticado demasiadamente por petistas com mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PT) vem fazendo jogo totalmente ao contrário, de reconhecimento.

Ele publicou na edição de hoje (11) do Diário Oficial do Estado (DOE) um decreto que concede ao chefe do executivo a comenda de “Honra ao Mérito pelas ações relevantes de interesse público, na prevenção e combate à pandemia da Covid-19”.

A comenda é uma das maiores do município de Assis Brasil que fica localizado na tríplice fronteira entre Brasil-Bolívia- Peru. Além de Gladson, Jerry também instituiu honra ao mérito aos profissionais da saúde que estiveram na linha de frente da pandemia do novo coronavírus. Vão ganhar reconhecimento os profissionais do município e também do Estado. A lista dos agraciados ainda não foi publicada.

Uma cerimônia deve acontecer nos próximos dias para entregar as honrarias. O evento deve fazer parte do aniversário da cidade que completa 46 anos neste final de semana, no sábado (14).

