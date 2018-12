Todos os servidores do quadro efetivo da Prefeitura de Epitaciolândia receberão seus salários, referentes ao mês de dezembro, de maneira antecipada, nesta sexta-feira, 28. O anúncio foi feito pelo prefeito Tião Flores, nesta manhã dando conta que o dinheiro já ta na conta.

“Toda a folha de pagamento do mês de dezembro já foi depositada nesta sexta-feira. É uma alegria muito grande fazer este pagamento antecipado mais uma vez. “É a prova do nosso reconhecimento e valorização do servidor. Chegamos a 24 meses de gestão, com 28 folhas salariais integralmente pagas. “Honrando nosso compromisso de pagar em dia nossos servidores”. Afirmou o prefeito.

13º salário

O Prefeito enfatizou ainda que o município de Epitaciolândia foi um dos primeiros a pagar o 13º Salário, no último dia 14 foi efetuado integralmente o abono salarial a todos os servidores efetivos da prefeitura de Epitaciolândia, com isso, cumprindo com o compromisso de pagamentos em dia

