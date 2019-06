Prefeito Tião Flores do Municipio de Epitaciolândia – AC, recebe a equipe de voluntários do Hospital De Amor do Alto Acre para a apresentação do projeto Caminhada Passos Que Salvam 2019, que será realizado neste município pela primeira vez oferecendo todo o apoio juntamente com a Secretária Municipal de Saúde Terezinha Ribeiro Flores. Onde será encaminhado um profissional para Barretos – SP para ser capacitado em “sinais e sintomas” do câncer infantojuvenil que irá multiplicar neste mesmo município a outros profissionais.

O projeto Caminhada Passos Que Salvam é uma iniciativa do Hospital de Câncer de Barretos, que acontece simultaneamente em centenas de cidades do Brasil. O projeto tem o objetivo de esclarecer, conscientizar e despertar a atenção das pessoas para os primeiros sinais e sintomas do câncer infantojuvenil.

Muitas crianças e adolescentes chegam à instituição com a doença em estágio avançado. Isso pode acontecer devido à desinformação dos pais, o medo do diagnóstico e a desinformação dos médicos. Muitas vezes, o câncer infantojuvenil pode ser confundido com sintomas de enfermidades comuns na infância e adolescência, como dores de crescimento.

O sucesso do tratamento depende da habilidade em detectar a doença. O índice de cura alcançado atualmente no Brasil é de somente 55%, pouco se comparado aos níveis dos Estados Unidos, que chegam a 95%.

As pessoas devem entender a importância do projeto e quanto isso benéficiará às crianças no diagnóstico precoce do câncer. Será realizado palestras nas escolas com professores, pais e alunos. Assim como será utilzado os meios de comunicação para estár concientizando a população sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil.

O projeto tem como referencia a venda dos kits que inclui camiseta, boné e sacochila no valor de R$ 35,00 na qual toda a venda dos kits é revertida ao tratamento das crianças com câncer.

Comentários