Mais que uma grande obra, uma semente de esperança para o futuro! Com essa palavras o prefeito Tião Flores deu a ordem de serviço para a Construção de Uma Escola Espaço Educativo Urbano com 12 salas de em Epitaciolândia na manhã desta quinta feira dia 31 de outubro de 2019.

Estiveram presentes no ato de assinatura, a Ex-deputada Federal Antonia Lúcia, Deputado Estadual Fagner Calegário, O Prefeito Tião Flores, Vereadora Lucimar de Souza (Preta). Tadeu Hassem Sec. de Finanças de Brasiléia representando a Prefeita Fernanda Hassem, Secretários, Assessores, Alunos, Professores e Gestores das Escolas Municipais, proprietários do Loteamento Az de Ouro e representantes da Firma que vai executar a obra e Sociedade em Geral.

O que disseram…

A Vereadora Preta parabenizou o Prefeito Tião Flores por mais essa obra que sem sombra de dúvidas vai beneficiar centenas de alunos já no próximo ano. “Queremos aqui parabenizar ao prefeito Tião Flores por está iniciando essa obra que vai garantir que nossos alunos possam ter uma local de qualidade para estudar.”

Já o Deputado Fagner Calegário enfatizou a importância de investir na educação para formar grandes cidadãos. “É importante lembrar que os parlamentares destinam as emendas, mais são os prefeitos que executam as obras e o prefeito Tião Flores está de parabéns pois e daqui que irão se formar novos cidadãos, é através da educação que construímos um futuro digno para todos.” Destacou o Deputado.

Para Cleomar Portela Secretário Municipal de Educação, esse momento marca Epitaciolândia, pois essa obra é o maior investimento até aqui na educação. “Estamos felizes por fazer parte dessa história, pois hoje estamos concretizando um sonho, sonho este que vai proporcionar dias melhores para nossas crianças através da educação.” Frisou Portela.

A Ex-deputada Federal Antonia Lúcia autora da emenda no valor de 4,5 milhões de reais parabenizou o prefeito Tião Flores pela luta incessante em busca de recursos para melhorias no município. “Queremos dizer que o desenvolvimento do Alto Acre te jeito através da Educação. E Tião flores tem mostrado esse compromisso com Epitaciolândia”

Para o Prefeito Tião Flores essa obra representa a realização de um sonho que começou no inicio do mandado em 2017 e hoje esta se tornando realidade. “Estamos muito felizes e até emocionados, pois hoje estamos plantando uma semente de esperança, daqui que se formaram nossos futuros médicos, advogados, professores etc.” disse Flores

A Obra foi licitada no valor de R$ 3.531,504,38 com Emenda Parlamentar da Então Deputada Federal Antonia Lúcia com recursos do FNDE através do Ministério da Educação Governo Federal. O prazo para conclusão da obra é de 12 meses. O Espaço Educativo Urbano contará com 12 salas de aula, Quadra Coberta dentre outros espaços para prática do Ensino Cultura e Lazer.

