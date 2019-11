O prefeito Tião Flores juntamente com o Secretário de Produção e Abastecimento Amarildo Ribeiro, Presidente da AMOPREB, Representante do INCRA, Secretários e Vereadores se reuniram com os membros do Conselho Municipal de Agricultura para deliberarem sobre melhorias para as comunidades rurais de Epitaciolândia.

Na ocasião o prefeito ouviu atentamente os pedidos e reafirmou o compromisso de solucionar os problemas dentro de curto período de tempo, dentre esse pedidos estão as melhorias em alguns ramais que ainda não foram atendidos pela prefeitura.

Em seguida o prefeito fez a entrega de um caminhão tipo Volkswagen modelo 1419 toco, no valor de R$ 270 mil reais, recursos adquirido através de uma emenda parlamentar do Ex-senador Jorge Viana via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

“Quero aqui agradecer principalmente ao Ex-senador Jorge Viana por ter destinado essa emenda para a compra desse caminhão que vai sem sombra de dúvidas beneficiar muitas famílias de produtores rurais, possibilitando escoar suas produções. Destacou o prefeito Tião Flores.

