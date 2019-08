O prefeito Tião Flores acompanhado do Vice-prefeito e Secretário de Obras Raimundão, se reuniram na tarde desta quinta 08/08, com representantes das comunidades do Guajará e Alemanha para tratarem sobre melhorias de ramais.

Na reunião ficou acertado que os serviços de recuperação dos ramais e alças de acesso que liga os ramais as comunidades adjacentes terão inicio imediatamente, ou seja a prefeitura já está com um trator de esteira fazendo a reabertura e amontoamento de piçarra.

Segundo o prefeito Tião Flores, este ano a prefeitura vai avançar muito nos serviços de recuperação de ramais, pois conta com a parceria do Governo do Estado. “Este ano vamos poder avançar muito nos serviços de recuperação de ramais, contamos com a parceria do Governo do Estado, que através de convênios repassou o combustível para que possamos trabalhar.” Destacou Flores.

O Vice-prefeito e Secretário de Obras Raimundão destacou a importância dos ramais para que os produtores possam escoar suas produções. “Sabemos da necessidade de cada um de ter um ramal que garanta tráfego de inverno a verão e assim escoar suas produções, levar seus filhos na escola, temos mais de 1.300 quilômetros de malha viária mais aos poucos estamos atendendo a todos.” Disse o secretário.

