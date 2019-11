O prefeito Tião Flores levou a senadora da republica para conhecer de perto o Programa Saúde Itinerante que é desenvolvido pela prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde de Epitaciolândia levando atendimentos médicos, exames, testes rápidos, serviços odontológicos, palestras e dispensação de medicamentos, atendimentos do Bolsa Família e corte de cabelo para moradores da Zona rural do município.

Nesta sexta dia 08, a comunidade do Guajará ofereceu um almoço a todos os moradores e visitantes em forma de agradecimento pelos serviços de recuperação dos ramais daquela localidade realizados pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras.

O que Foi dito…

A secretária de Saúde Terezinha Ribeiro Flores fez um breve relato dos serviços que a secretaria vem oferecendo a toda a comunidade, e agradeceu a senadora por ter vindo ver de perto como é desenvolvido o Programa da Saúde Itinerante. “Queremos agradecer ao Prefeito Tião Flores e senadora por está sempre nos apoiando e nos dando condições de levar saúde de qualidade às pessoas nos lugares mais distantes de nosso município.” Frisou a Secretária.

O Sr. Severino Presidente da Comunidade do Guajará agradeceu ao prefeito Tião Flores por mais uma vez ter atendido aos pedidos. “Só temos que agradecer ao prefeito pelo carinho e compromisso com nossa comunidade.” Em nome de todos o nosso muito obrigado pelas benfeitorias.

O Presidente da Câmara de vereadores o vereador Nego disse que é sempre bom ver a prefeitura trabalhando e atendendo aos pedidos da casa. “Quero aqui parabenizar a todos em nome do prefeito Tião Flores i dizer que nos vereadores estaremos sempre à disposição para aquilo que for de interesse da sociedade.”

A Senadora ficou bastante animada pelo que viu. “Estamos muito felizes de ver que os recursos destinados para a prefeitura estão sendo bem investidos, é bom ver de perto as necessidades de cada comunidade e assim poder buscar mais recursos para melhorias para essa população que nos atendeu com muito carinho.” Na ocasião a senadora anunciou a Construção da Casa da Mulher em Epitaciolândia no Valor de R$ 1,6 milhões para atender as mulheres do alto Acre e Xapuri.

Para o prefeito Tião Flores é muito importante poder levar a Senadora para conhecer as comunidades da zona rural, para que ela possa conhecer a realidade e ver de perto onde estão sendo investidos os recursos destinados ao município. “Para nós é muito importante receber a senadora e trazer ela aqui na comunidade do Guajará para que ela veja onde estão sendo investidos os recursos destinados para Epitaciolândia.” Por isso, em nome de todos só temos é que agradecer a Senadora pelo Carinho com nosso Município. Destacou Flores.

