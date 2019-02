Aconteceu nesta segunda dia 11, a troca de comando do 5º Batalhão de Educação, Prevenção e Combate a Incêndio Florestal do alto Acre, sai Wildembergue Lima de Souza e entra o Capitão BM Jean.

Para Wildembergue Lima de Souza foi um imenso prazer estar à frente do comando o 5º Batalhão, momento em que agradeceu a todos e aos parceiros como a prefeitura na Gestão do Prefeito Tião Flores que desde o inicio tem colaborado com a corporação.

Tião Flores ao fazer uso da palavra exaltou a importância do Corpo de Bombeiros na Regional do Alto Acre e relembrou de sua luta juntamente com o saudoso Deputado federal João Tota para trazer o agrupamento para essa região. “Lutamos muito para trazer o Corpo de Bombeiros para cá, e hoje é um parceiro forte não só da prefeitura más como de toda a população do Alto Acre.” Enfatizou Flores desejando sucesso ao novo comandante.