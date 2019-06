Instalações modernas fornecerão muito mais energia à população do Alto Acre

A Eletroacre, empresa do Grupo Energisa, inaugura a ampliação da subestação de Epitaciolândia, nesta terça-feira (18), beneficiando mais de 20 mil clientes nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri. Um investimento de R$ 18 milhões que irá duplicar a capacidade de fornecimento de energia para a população e contribuir para o desenvolvimento econômico da região. Serão disponibilizados mais 12.500 quilowatts para todas as classes de consumo: industrial, comercial, residencial e rural.

Com a nova subestação de Epitaciolândia haverão melhorias na confiabilidade e na qualidade do fornecimento de energia elétrica para os clientes da região do Alto Acre, devido à instalação de novos equipamentos com tecnologia avançada, modernização nos sistemas de comunicação e automação.

Para o prefeito Tião Flores ao aumento na capacidade de oferta de energia vai atrair novos investimentos para o município. “Agora sabemos que com as novas instalações e maior oferta de energia, novos investidores virão principalmente na área da agroindústria, por isso, estamos felizes por este investimento ppor parte do Grupo Energisa em nossa região.” Frisou Flores.

“Fornecer uma energia confiável e de qualidade aos nossos clientes é o nosso principal objetivo, por isso a inauguração desta obra é tão importante para as cidades de Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia. Temos compromissos com a melhoria continua, vamos fazer os investimentos necessários para melhor atender aos nossos clientes e proporcionar a sustentabilidade em energia para o crescimento econômico dessa região”, afirma José Adriano Mendes Silva, diretor presidente da Eletroacre.

No total a Eletroacre, continuará investindo em obras de expansão, construção, reforma, manutenção e modernização da rede elétrica em todo o estado do Acre. A ampliação da subestação de Epitaciolândia é um dos primeiros projetos que serão inaugurados pelo Grupo Energisa neste ano, e faz parte da relação de obras e investimentos da ordem de 228 milhões que serão executados em 2019.

