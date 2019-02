O prefeito Zeca Cruz, passou parte da manhã desta terça-feira (19) em visita aos principais pontos de alagamento da cidade, verificando de perto a situação das famílias atingidas. Ele esteve no bairro de Praia do Gado, um dos mais populosos, e o primeiro a ser atingido pela cheia dos rios Acre e Purus.

Zeca ressaltou que a área está sendo monitorada pela Defesa Civil para evitar riscos à população. Ainda no bairro, o prefeito auxiliou as equipes que estavam distribuindo água potável para as pessoas que ficaram ilhadas, mas não tiveram suas casas atingidas, já que são construídas em nível elevado.

A Defesa Civil está atenta para prestar auxílio as famílias. O prefeito Zeca Cruz, percorreu trechos alagados e conversou com os moradores. “Estamos verificando in loco a situação de diversas famílias que, embora não tenham ficado desabrigadas, necessitam de uma assistência da prefeitura”, afirmou. O número de famílias desabrigadas vem aumentando. A Defesa Civil Municipal está prestando auxílio para essas famílias, transportando para o Parque de Exposições, local que a prefeitura estruturou para receber os desabrigados. O trabalho é feito em conjunto com as equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Assistência Social, Saúde, de Interior, de Cultura e Obras. O prefeito também informou que se a situação agravar ainda mais, será necessário decretar estado de emergência para garantir que ações do poder público possam chegar de forma mais célere às famílias atingidas. Gecom/PMBA

