Anúncio foi feito pelo deputado estadual José Bestene, ex-presidente estadual do partido

Em sua página no Facebook, o deputado estadual e ex-presidente estadual do Progressistas, José Bestene, anunciou a ida dos prefeitos Tião Flores (PSB) de Epitaciolândia, Bené Damasceno (PROS), de Porto Acre, Romualdo Araújo (PCdoB), do Bujari e Ederaldo Caetano (PSB), de Acrelândia para as fileiras do Progressistas.

Na postagem o deputado diz que além de conversarem sobre a situação de cada município falaram também sobre o ato de filiação deles no Progressistas.

A jogada enfraquece ainda mais a já convalescida FPA, que perde os dois prefeitos do PSB um do PROS e um do PCdoB. O ex-aliado PDT já havia pulado fora do barco ainda no início do ano e ido pra base governista. A pouco mais de um ano para as eleições de 2020, Gladson se fortalece e a FPA ainda caminha no escuro.

