Prefeitos de Epitaciolândia, Brasiléia e Cobija criam plano de cooperação contra a dengue

Se reuniram nesta quinta dia 31, os Prefeitos de Epitaciolândia Tião Flores, Brasiléia Fernanda Hassem e Cobija Gatty Ribeiro para firmarem um plano de cooperação de combate a dengue em ações conjuntas com as três cidades.

Além dos prefeitos representantes do Exercito na pessoa do Cmd. Afonso Neto, Wildembergue Lima de Souza Cmd do Corpo de Bombeiros, participaram também técnicos em combate a endemias para apresentar os últimos levantamentos de índice de ocorrência de infestação do Aedes Aegypti. Segundo os técnicos o aumento da infestação e notificações são bastante preocupantes tendo em vista que estamos no pico do inverno amazônico.

No termo ficou acertado que será realizado um dia “D” de combate nas três cidades, e ainda a intensificação das ações e campanhas de conscientização junto as populações dos três municípios, as ações vão contar como apoio do Governo do Estado do Acre.

Texto: Wesley Cardoso

