Os prefeitos da regional do Alto Acre, Tião Flores (Epitaciolândia), Fernanda Hassem (Brasiléia), Ubiraci ‘Bira’ (Xapuri) e Antonio Barbosa ‘Zum’ (Assis Brasil), estiveram na terde desta sexta-feira, dia 4, em reunião com a bancada de deputados federais do Acre, coordenada pelo senador acreano, Sérgio Petecão.

Também estiveram presentes, o governador do Acre, Gladson Cameli, e demais prefeitos do estado. O encontro aconteceu na Associação de Municípios do Acre – AMAC, onde tinha como pauta principal, discutir a aplicação de recursos oriundos das emendas parlamentares.

Segundo foi informado pelo prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, “esse é um grande momento para que possamos tratar dessas emendas para os nossos municípios, junto com nossa bancada federal. Assuntos como segurança, obras, investimentos em saúde, educação e outros, estão sendo discutidos entre todos e esperamos ter boas respostas”, disse o gestor.

Um dos pontos mais falado pelo prefeito, seria a construção da segunda ponte que liga os municípios de Brasileia e Epitaciolândia. “Eu particularmente, estarei defendendo uma emenda para a construção dessa ponte. Esse é o momento da gente alocar recursos, para que no próximo ano possamos ver essa obra pelo menos ser iniciada”, destacou o prefeito.

