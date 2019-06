As lideranças indígenas que vão se reunir, em Cruzeiro do Sul, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dialogaram nesta segunda-feira, 3, com os prefeitos do Vale do Juruá.

O encontro contou com a presença dos prefeitos de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro; Rodrigues Alves, Sebastião Correia; Mâncio Lima, Isaac Lima; e de Porto Walter, Zezinho Barbary.

“Nossa vinda neste evento foi para conversar com os prefeitos do Vale do Juruá, apresentando nossas propostas, que serão repassadas ao ministro do Meio Ambiente”, explicou Manoel Kaxinawa, que participará da agenda com Ricardo Salles na próxima terça-feira, 4.

Segundo Ilderlei Cordeiro, anfitrião da agenda ministerial, outros prefeitos estarão presentes na atividade. “Essa reunião é para debatermos o desenvolvimento dos oitos municípios da nossa região. Hoje, iniciamos as conversas com as lideranças indígenas para que juntos dialoguemos com o ministro sobre novos investimentos”.

Juntas, as prefeituras que compõe o consórcio dos municípios do Vale do Juruá pretendem firmar um acordo com o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Fundo Amazônia, de R$ 20 milhões para fomentar o agronegócio na região.

“Em Mâncio Lima, nós temos 3 povos indígenas. Esse projeto vai beneficiar essas populações. Portanto, esse é um momento de nos unirmos em prol do desenvolvimento das cidades juruaenses”, frisou o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima.

