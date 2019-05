O encontro teve como pauta projetos que possam beneficiar a região do Juruá, sobretudo, Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo. O senador Sérgio Petecão se comprometeu a ajudar os prefeitos Ilderlei Cordeiro e Isaac Pianko nas demandas dos municípios.

Ilderlei destacou que Petecão, Secretário do Senado, tem sido sensível em liberar recursos que beneficiem a população e tem apoiado novos projetos que tragam desenvolvimento social ao Juruá.

Os prefeitos e o senador também conversaram sobre política. O diálogo tratou do momento no Acre e do Brasil com os novos governos. E da possível formação de grupos para disputarem as próximas eleições municipais. Debateram questões partidárias e a organização necessária para promover uma renovação que beneficie a população de todo o Acre.

“Sempre é bom conversar com o senador Petecão que está antenado com as necessidades com o presente e o futuro. Assim a gente pôde fazer uma reflexão importante para traçarmos novos passos na gestão e na política”, afirmou Ilderlei.

