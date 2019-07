Durante este período, a feira já movimentou mais de R$ 400 mil.

Através de uma parceria entre Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Incra, pelo menos 23 produtores rurais, de ramais diversificados de Cruzeiro do Sul, tem a oportunidade de vender seus produtos diretamente para o consumidor na feira da Reforma Agrária. O evento completou dois anos nesta sexta-feira, 12, e para comemorar a data a Prefeitura realizou uma solenidade junto com os produtores, no pátio do Incra, onde a feira acontece rotineiramente. Durante este período, a feira já movimentou mais de R$ 400 mil.

Para que o projeto funcione, os produtores recebem o incentivo no deslocamento, com ajuda no transporte e no escoamento da produção, para trazer as verduras, frutas e demais produtos para serem vendidos na área urbana da cidade.

O consumidor Francisco da Silva não perde a oportunidade, e todas as sextas-feiras comparece no pátio do Incra para comprar os produtos com um preço mais acessível. “Essa feira tem sido muito importante para nós consumidores e para os produtores. Encontramos aqui um preço mais acessível, um produto fresquinho, e na sexta-feira é um dia propício para fazermos essas compras”.