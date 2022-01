Prefeitura de Assis Brasil realiza entrega de mais de 100 mil mudas de café a produtores rurais de Assis Brasil

Desde o início do mês de dezembro, a prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, vem realizando a entrega de mudas de café, produzidas no viveiro municipal. Até o momento quase 30 mil mudas já chegaram nas propriedades onde serão plantadas, beneficiando cerca de 30 produtores que juntos irão cultivar aproximadamente 40 hectares de café clonal.

“Mesmo no período chuvoso estamos garantindo, por determinação do nosso prefeito, a entrega das mudas de café produzidas no viveiro local. Será o maior plantio da espécie já realizado na região, o que em poucos anos irá colocar Assis Brasil entre os principais produtores de café do Acre”, comentou Waldemir Costa, secretário de agricultura do município.

No total foram cultivadas no viveiro municipal cerca de 130 mil mudas. Isso foi possível graças a parceria com um grupo de produtores rurais e a contribuição do técnico Thesco, especialista em produção de café que veio do município de Acrelândia para transferir conhecimento aos produtores de Assis Brasil.

Além do viveiro de mudas, Assis Brasil também conta com uma máquina beneficiadora do produto. O equipamento foi encontrado abandonado pela nova gestão ainda nos primeiros meses de mandato. O prefeito Jerry determinou a imediata montagem e recuperação da máquina, realizando parceria com a SEPA e os produtores de café do município. Em poucos meses o equipamento estava pronto e em 2021 beneficiou cerca de 400 sacas de café, agregando valor ao produto e garantindo a comercialização aqui mesmo no município.

Com as mudas cultivadas em 2021 no viveiro municipal, cerca de 40 hectares de café serão cultivadas a partir deste ano de 2022. São aproximadamente 30 produtores locais que estão estimulados e acreditando que irão mudar de vida com a produção de café, o que já é realidade em municípios acreanos como Mâncio Lima e Acrelândia.

