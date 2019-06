Prefeitura Municipal de Boca do Acre – AM promove Processo Seletivo destinado à admissão de um Nutricionista. É necessário que os candidatos tenham Nível Superior em Nutrição.

Com assessoria

A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base ofertado equivale a R$ 3.400,00.

As inscrições serão realizadas até às 14 horas do dia 07 de junho de 2019, pessoalmente, na Secretaria Municipal da Educação Boca do Acre, situada na Av. Júlio Toá, nº 23,Platô do Piquiá, Boca do Acre – AM.

Os profissionais inscritos serão submetidos à Exame de Títulos/ Currículo como método de seleção.

Este Processo Seletivo terá validade de seis meses, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez.

Para mais informações, acesse o edital disponível em nosso site.

EDITAL DE ABERTURA Nº 002/2019

Comentários