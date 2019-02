Três famílias que residem no bairro Praia do Gado, parte baixa de Boca do Acre(AM), distante 200 km de Rio Branco, foram removidas pela Defesa Civil Municipal depois que a área onde residem foi atingida pela cheia do rio Purus.

Algumas ameaçam desmoronar em decorrência do desbarrancamento, o que obrigou as autoridades a intervirem.

O fenômeno é conhecido como “terras caídas”. Os moradores acionaram a Defesa Civil que foi até o local e iniciou a retirada das famílias e móveis, que foram transportados para casas de parentes. Como a área apresenta perigo constantes , os moradores estão desmanchando as residências para evitar uma perda total.



De acordo com o secretário de Cultura Thiago Pinheiro, até o momento foram retiradas três famílias do local. Dentre as casas ameaçadas pelo desbarrancamento, duas já estavam no limite do barranco no início da noite do último sábado (16), O secretário da Defesa Civil, Josimar Fidelquino, esteve no local com sua equipe para intensificar a retirada dos pertences das famílias. ¨Estaremos atentos de plantão para atender os chamados e ajudar nas mudanças as famílias que se encontram em situações de alagamento e principalmente que correm risco de desabamento causado pela erosão,¨ explicou.

