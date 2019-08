O Governo do Estado, DNIT e a Prefeitura de Brasileia realizam durante de 21 a 27 de agosto, um levantamento de veículos na BR 317 no município de Epitaciolândia.

O objetivo é mensurar a quantidade de veículos que transitam pela BR 317, que passam pelos municípios de Epitaciolândia e Brasileia, para que os dados sejam enviados ao Governo Federal no sentido de agilizar a liberação dos recursos para a construção do Anel Viário.

A Prefeita Fernanda Hassem e toda sua equipe aguardam ansiosos pelo investimento, tendo em vista que com a construção do Anel Viário, ligando os municípios vizinhos, diminuirá o fluxo de veículos de grande porte dentro do perímetro urbano facilitando desta forma o trânsito no município e principalmente, evitando acidentes graves.

No levantamento, os condutores são abordados e respondem a um questionário com diversas perguntas. A abordagem acontece 24 horas com revezamento da equipe que envolve DETRAN, Polícia Militar, DNIT e equipe da Prefeitura de Brasileia.

