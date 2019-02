A Prefeita Fernanda Hassem esteve reunida nesta quarta-feira, 20, com as famílias beneficiadas com o Programa Criança Feliz do município, no centro Cultural Sebastião Dantas.

Na ocasião informou que em 2019 estará ainda mais presente com famílias atendidas, destacando que as políticas públicas de assistência social são prioridades da atual gestão.

O Programa Criança Feliz retoma em 2019 com novos desafios e com uma equipe capacitada para atender as famílias contempladas que já somam um total de 150 famílias.

Para Gleiciane Figueiredo, moradora do Bairro José Moreira, contemplada com o Criança Feliz, trouxe muitas melhorias para a vida do seu filho.

“Para mim, o programa é maravilhoso, meu filho foi atendido durante um ano, fico feliz porque ele vai continuar, pois vem trazendo melhorias na vida do meu filho e de muitas crianças do município. Eu só tenho que agradecer a prefeita, por ter adquirido esse programa”, ressaltou a mãe.

Geovane Nascimento Visitador Social do Programa Criança Feliz, falou do trabalho que realiza diretamente com as famílias assistidas.

“O Programa é desenvolvido no lar das famílias, fazemos visitas uma vez por semana nas residências para acompanharmos o desenvolvimento delas” explicou o visitador.

A Prefeita, Fernanda Hassem, destaca que Brasiléia estar entre os municípios que tem a certificação do selo UNICEF, por desempenhar esse importante trabalho junto às famílias do município.

“Hoje é um momento importante. Estamos reunidos com as mães do programa Criança Feliz. A prefeitura de Brasiléia alcançou o objetivo do programa e estamos renovando por mais um ano. Entendemos que o desenvolvimento passa pelas nossas crianças, tanto na saúde como na educação, por isso estamos aderindo o programa por um ano. Quero destacar que o munícipio de Brasiléia está entre os municípios que tem a certificação do selo UNICEF”, destacou a prefeita.

A equipe do Programa acompanha semanalmente crianças de até 3 anos e para as gestantes o atendimento é mensal, com atividades educativas, recreativas e de assistência social.

Participaram também da atividade a Secretária de Assistência Social Rogéria Gondim, equipe do Conselho Tutelar, Eva Amorim Coordenadora do Criança Feliz, Visitadores, Presidente da Câmara vereador Rogério Pontes, vereadores Rozevete, Antônio Francisco, Jurandir, Mário Jorge, Marquinhos, Edu, Equipe Municipal, além das famílias e crianças contempladas.

1 de 14

Verônica Rodrigues – SECOM

Comentários