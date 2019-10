Leila Ferreira/secom

A Prefeitura de Brasiléia através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), realizou nesta segunda-feira, 30, atividade em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) através do Centro de Convivência e Cultura projeto “Arte de Ser”.

A atividade foi realizada no CAPS de Brasiléia com a participação da equipe e de clientes que são atendidos na unidade.

O objetivo foi desenvolver atividades onde tenham a participação de pessoas com algum tipo de transtorno ou não, de qualquer idade, raça, religião, mulheres, homens crianças e jovens que possam viver harmonicamente expressando suas experiências, histórias de vida, como troca de conhecimento.

Amanda Schoenmaker que veio ministrar o projeto em Brasiléia falou da importância. “O Centro de Referência e Cultura tem como diferença do Caps, que não tem atendimento médico, sendo um espaço onde as pessoas vão para conviver nesse ambiente de confiança, onde as pessoas possam conviver com igualdade e principalmente que possam ser expressar através da arte, que as pessoas sejam livres para fazer suas atividades e foi isso que a gente veio fazer com a equipe de Brasileia, trocar conhecimento e experiências”, destacou.

Após o almoço realizado no próprio Caps, os participantes realizaram diversas atividades criativas, valorizando o dom de cada um, incluíndo a equipe como: música, pintura, artesanato, entre outros.

A participante Edivania Silva disse que foi muito proveitoso. “Está sendo muito bom porque a gente expõe o que está preso dentro de nós, distrai e ajuda os que estão precisando mais, expressamos nossas alegrias através da arte, da música e vivendo e aprendendo a cada momento.

A gestão atual tem ação específica, através das ações do Caps, a todos os moradores que apresentam algum tipo de transtorno visando inseri-lo no convívio social, através da inclusão.

Comentários