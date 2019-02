O município de Brasiléia vem passando por constantes obras nos últimos dias, tanto na zona urbana como na zona rural. As ações estão dentro da Operação Inverno executada pela Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Obras.

Na cidade, os trabalhos já avançam do centro para os bairros da parte alta da cidade. Onde durante o sábado (9) e o domingo (10), os trabalhos de tapa buracos, capina, iluminação pública e limpeza das ruas beneficiou o Bairro Ferreira Silva.

As ruas Vitória Salvatierra, do Areal e vias de acesso a estas, receberam os trabalhos emergenciais de tapa buracos e parte de pavimentação asfáltica nos pontos mais críticos, assim como, a Rua João Jovino no bairro Eldorado. Os serviços de pavimentação e recapeamento iniciam a partir do mês de abril com investimento de aproximadamente 3 milhões de reais através de convênios.

O Secretário Municipal de Obras, Carlinhos do Pelado, que acompanha os trabalhos destaca o avanço nas obras.

“A Prefeita, Fernanda Hassem, montou a ação denominada Operação Inverno. Na qual estamos trabalhando para melhorar as ruas que tinham dificuldades em relação ao trânsito. Onde estamos realizando o tratamento das ruas e espalhando a borra de asfalto, que faz a impermebialização e evita a geração de lama, onde as pessoas podem ter o direito de ir e vir”, disse Carlinhos.

Na zona rural

Mas o avanço nas obras não são apenas na cidade, também na zona rural equipes da Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Obras, trabalham diariamente na recuperação de pontes.

Já foram construídas cinco pontes nos ramais Pão de Açúcar, Cajarana, km 26 São Luiz e km 47, nesse período. As pontes garantirão melhor acesso e facilitará no transporte da produção locomoção dos moradores. No ramal do km 13, a equipe realizou a recuperação de bueiros assim como no km 18.

“Estamos também com duas equipes na zona rural também fazendo paliativos nas pontes e bueiros mesmo nesse período invernoso. Também estamos fazendo manutenção nos bueiros. Os trabalhos não param, estamos trabalhando para que mesmo no período invernoso continuamos fazendo todo um trabalho para atender tanto os moradores de zona rural como de zona urbana”, finalizou o Secretário.

Por Eldson Júnior – SECOM

