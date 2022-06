Prefeitura de Brasiléia comemora Semana do Meio Ambiente nas escolas municipais

A Prefeitura de Brasiléia realizou uma semana de atividades voltadas ao meio ambiente.

A Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Divisão de Difusão de Educação do IMAC realizou uma semana de atividades, voltadas à conscientização e preservação ambiental, com palestras educativas nas escolas Ruy Lino, escola Valéria Bispo Sabala e Escola Elson Dias Dantas. A ação contou ainda com projeto Plante uma arvore no bairro José Braúna.

Participaram da ação Maria Socorro, Chefe da divisão ambiental do IMAC, Carlos Vinicius coordenador de Educação ambiental do IMAC , Luzenilda Muniz, Gestora ambiental da secretaria de Meio Ambiente e equipe técnica da secretaria.

Para Maria Socorro chefe da divisão ambiental do IMAC a ação de parceria é muito importante “Estamos passando em todos os municípios do Alto Acre para falar sobre a conscientização e cuidados que devemos ter com o meio ambiente, tendo em vista que nesses últimos anos existe um foco muito alto de queimadas e agressão do meio ambiente, estamos fazendo esse trabalho de educação ambiental, com objetivo de mostrar aos adultos e crianças a importância do cuidado da preservação ambiental e não temos dúvida que eles são nossos multiplicadores de informação, precisamos trabalhar de mãos dadas para contribuir ainda mais com nosso meio ambiente”.

Luzenilda Muniz, Gestora ambiental da Secretaria de Meio Ambiente falou da importância de ações voltadas à conscientização dos munícipes em favor do meio ambiente´´ Estamos realizando uma ação muito importante no município, levando informações que trabalham a conscientização quanto a preservação do ambiente, portanto neste momento queremos agradecer a nossa prefeita Fernanda Hassem que tem dado ênfase no tema e vem dando todo apoio para o desenvolvimento deste trabalho técnico e educativo que temos levado para dentro da escola e da comunidade.

As atividades realizadas fazem parte da comemoração em homenagem à semana do meio ambiente, durante toda essa semana a equipe e parceiros realizaram atividades alusivas à data, que culmina com o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no domingo, 5 de junho.

