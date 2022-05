Prefeitura de Brasiléia contrata Assistente Social e Psicólogos para atuar na Rede municipal de Ensino

O programa Auxílio Instalação, do Governo Federal através do INCRA em parceria com a Prefeitura de Brasiléia irá contemplar aproximadamente 70 produtoras da Reserva Chico Mendes, Santa Quitéria, Fortaleza, Pão de Açúcar, Princesa e Porto Carlos.

As famílias contempladas que assinaram o contrato está semana no centro cultural Sebastião Dantas em Brasileia receberão o valor de 5.000 ( Cinco mil reais), cada, de um montante de R$ 375 (trezentos e setenta e cinco mil reais), disponibilizado pelo Governo Federal através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), cada beneficiada passará a pagar o auxílio com 80% porcentos descontos em até um ano.

Participaram da solenidade o vice prefeito Carlinho do Pelado, Diretor do Programa Crédito Instalação, Moisés Medeiros, Gerente da Unidade do Incra na Regional do Alto Acre, Nemésio Durans, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisca Bezerra, Presidente da AMOPREB, Romário Moraes e moradores das comunidades rurais e os representantes da Prefeitura de Brasileia na Unidade do INCRA no município José Alvanir e Luiza Carlota.

Fotos: Assessoria/ Prefeitura de Basileia

