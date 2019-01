A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou o calendário de matrículas para escolas da rede municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Luiza Ribeiro do Amaral, as matrículas começam a partir do dia 14 a 18 de Janeiro de 2019, em todas as escolas do município.

“Estamos nos preparativos para matrículas do ano de 2019, as nossas escolas e suas equipes estão todas habilitadas para receber a população de Brasiléia e realizar matriculas dos seus filhos.” Destacou a Secretária.

O ensino municipal estará ofertando em 2019, cerca de três mil vagas, entre escolas de ensino fundamental e infantil. A atual gestão entende que a educação é prioridade para a o município.

Importante ressaltar que para realizar a matricula, os pais ou responsáveis devem comparecer a instituição de ensino com os seguintes documentos: Transferência do aluno, cópia certidão de nascimento, cópias CPF e RG (pai e mãe), copia do comprovante de endereço, cópia do cartão do SUS, tipo sanguíneo da criança, foto 3×4, número do NIS caso beneficiário do bolsa família.

