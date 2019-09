A Prefeitura de Brasileia e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou na segunda-feira (02) no Centro de Educação Profissional (CEDUP), as primeiras articulações para a realização do próximo Censo Demográfico, que será realizado em todo o País. Na ocasião estiveram presentes representantes técnicos da equipe do IBGE, a prefeita Fernanda Hassem, secretários municipais e servidores, representantes dos poderes Legislativo e Judiciário.

O objetivo da reunião é formar parcerias para iniciar a atualização dos mapas e outros insumos geográficos

Essa fase de preparação de mapas e verificação de possíveis atualizações de legislações municipais é fundamental para o sucesso do Censo, pois conta com representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Ambos possuem informações confiáveis de divisas, mapas e cadastros – que refletem melhor a realidade local, evitando omissões e duplicidades na cobertura da área do município, agilizando a coleta e reduzindo os custos da operação censitária.

Segundo Gilvan Ferreira, coordenador de planejamento e acompanhamento do censo 2020, a realização desse trabalho irá retratar a realidade da população brasileira para próxima década. “Com a coleta dos dados que vamos realizar por meio de um extenso trabalho, poderemos projetar e fornecer informações para o planejamento público e privado da próxima década” informou Gilvan Ferreira.

Como as informações do Censo Demográfico podem ajudar?

Acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução das características da população ao longo do tempo;

Identificar áreas de investimentos prioritários em saúde, educação, habitação, transportes, energia, programas de assistência a crianças, jovens e idosos;

selecionar locais que necessitam de programas de estímulo ao crescimento econômico e desenvolvimento social;

Fornecer referências para as projeções populacionais com base nas quais é definida a representação política no País, indicando o número de deputados federais, deputados estaduais e vereadores de cada estado e município; e

Fornecer subsídios ao Tribunal de Contas da União para o estabelecimento das cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. (Com informações do portal: www.censo2020.ibge.gov.br)

Comentários