Foi realizada na manhã de sexta-feira (22), na Unidade de Saúde Fernando Correia o Itinerante do Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníases (Morhan), em Brasileia.

A ação foi realizada pelo Movimento Morhan em parceria com a Prefeitura de Brasileia, Sesacre – Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde e comunidade. Estiveram presentes no evento a Prefeita Fernanda Hassem, o Secretário de Saúde Francisco Borges, coordenador do Morhan Nacional Élson Dias, servidores da saúde e população.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou o trabalho em conjunto que o município de Brasileia vem desenvolvendo com a equipe do Morhan. “Nós unimos as forças para poder atender todos os pacientes identificados com os sintomas de Hanseníases, através de uma busca ativa para identificação precoce desses pacientes. Nós também atendemos os pacientes de Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri”, destacou Fernanda Hassem.

O município de Brasileia em dezembro de 2018 deu alta por cura para todos os pacientes que estavam fazendo o tratamento contra a hanseníase, graças ao trabalho que a equipe tem realizado.

O coordenador nacional do Morhan, Élson Dias, falou da atividade realizada em Brasileia. “Quero agradecer a Prefeita Fernanda Hassem por ter acolhido a equipe do Morhan no município, esse trabalho é realizado em 33 núcleos em todo o Brasil onde trabalhamos com a prevenção e combate ao preconceito. Iniciamos esse trabalho em Capixaba indo até Assis Brasil onde realizamos as rodas de conversas, falando sobre o tratamento como identificar a doença e realizando a parceria com as prefeitura do local”, falou Élson Dias.

O que é o Morhan

O Morhan é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 6 de Junho de 1981. Suas atividades são voltadas para a eliminação da Hanseníase, através de atividades de conscientização e foco na construção de políticas públicas eficazes para a população. O Morhan luta pela garantia e respeito aos Direitos Humanos daspessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares, temos no voluntariado nossa maior força de luta. Vamos juntos eliminar a Hanseníase!

Raylanderson Frota – SECOM

